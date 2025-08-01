تنتظر الجماهير الرياضية بكل شغف وحماس يوم 28 أغسطس 2025؛ الذي يمثل انطلاق دوري روشن في موسمه الجديد 2025-2026، بعد أن تُوج نادي الاتحاد بالدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي.ومع ترقُّب انطلاقة دوري روشن تتجه الأنظار نحو المدربين الذين سيتولون إدارة المهمة الصعبة، إذ يتوزع المدربون للموسم الجديد بين 10 جنسيات، احتلت المدرسة البرتغالية الصدارة بواقع ستة مدربين، تليها المدرسة الإسبانية بثلاثة مدربين، ثم الفرنسية بمدربين اثنين، مقابل مدرب واحد من كل من السعودية، وتونس، وإيطاليا، ورومانيا، وألمانيا، واليونان، والبرازيل.يقول الخبير الرياضي مدرب اللياقة البدنية علي المحمود لـ«عكاظ»: «يعتبر الدوري السعودي من أقوى 10 دوريات عالمية نتيجة ما شهده خلال السنوات الأخيرة من نقلة نوعية كبيرة، وعزز وجود المحترفين العالميين دعم الحركة الرياضية السعودية، ومن الطبيعي أن تنتظر الجماهير السعودية والخليجية والعربية بل والعالمية أيضاً انطلاق دوري روشن في موسمه الجديد بعد أن حقق الاتحاد وبكل جدارة الدوري وكأس الملك في الموسم السابق، وشهدنا مباريات قوية وجميلة مثل الكلاسيكو والديربي، ووجوداً جماهيرياً يفوق الوصف، وتيفوهات ما زال الحديث عنها مستمراً إلى الآن». وأضاف: «تختلف أعمار ومدارس المدربين الكروية، وكذلك الخبرة والتجربة، والآن هناك 18 مدرباً في دوري روشن ستتجه الأنظار إليهم كثيراً، وهم جورجي جيسوس (النصر)، سيموني إنزاغي (الهلال)، إيمانول ألغواسيل (الشباب)، كريستوف غالتيه (نيوم)، خافيير كاييخا (الرياض)، كوزمين كونترا (الخلود)، أرماندو إيفانجيليستا (ضمك)، بريكليس شاموسكا (التعاون)، سعد الشهري (الاتفاق)، ماتياس يايسله (الأهلي)، خوسيه ميغيل غونزاليس (القادسية)، لوران بلان (الاتحاد)، بيدرو إيمانويل (الفيحاء)، باولو سيرجيو (الأخدود)، جوزيه غوميش (الفتح)، ماريو سيلفا (النجمة)، جورجيوس دونيس (الخليج)، جلال قادري (الحزم). ويعتبر مدرب النصر جورجي جيسوس أكبرهم سنا (70 عاماً)، وأصغرهم مدرب الأهلي ماتياس يايسله (37 عاماً)، مع التنويه أن ثمانية أندية فقط قررت استبدال مدربيها بآخرين أملاً في تصحيح مسارها الفني، وتحقيق النتائج المرجوة، بينما الأندية الأخرى مستمرة منذ المواسم الماضية، وبالتالي فإن لغة التفاهم بين اللاعبين والمدربين والجهاز الفني ستكون قوية وأكثر تكيّفاً». وختم المحمود حديثه بقوله: «هناك مهمات عديدة تقع على عاتق المدربين الذين تدربوا أساساً على مدارس كروية غالباً تمثل بلدانهم، وعند إسناد مهمات تدريب الفريق أو المنتخب في أي دولة لهم فهم غالباً يتبعون تلك المدرسة الكروية التي نشأوا عليها، وتنحصر أبرز مهماتهم في التخطيط والتدريب البدني، التوجيه الفني، الدعم النفسي والتحفيز، الوقاية والإصابات، التقييم والتحليل، وعند تحقيق البطولات أو الخسائر يتحمل المدرب النسبة الأعلى من مستوى الفريق وما وصل إليه إيجاباً أو سلباً، مما يشكل القرار النهائي في استمراره وبقائه مع الفريق من عدمه، فمن أول المغادرين؟».يذكر أن مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين أقرّ موعد انطلاق دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2025–2026، إذ تبدأ المنافسات يوم الخميس 28 أغسطس 2025، وتُختتم يوم الخميس 21 مايو 2026، في إطار التنسيق المستمر مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والجهات المعنية، لضمان انطلاقة منظمة ومتوازنة للموسم الجديد.