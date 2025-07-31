أفادت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، بأن الجماهير البرازيلية تواجه خطر الغياب عن متابعة مباريات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بالمشاركة مع المكسيك وكندا، بسبب توتر العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والبرازيل، في الوقت الراهن، إذ يدرس «ترمب» حجب منح تأشيرات للبرازيليين، حتى في أثناء فترة إقامة كأس العالم، ولم يعلق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على هذا الأمر، لكن جياني إنفانتينو حرص على الظهور بأنه مقرب من ترمب، وفق التقرير الذي بثه موقع الـ «RT»، وفي أبريل الماضي، أعلن ترمب أن السلع البرازيلية المستوردة إلى الولايات المتحدة ستخضع لتعريفة جمركية بنسبة 10%، وهي أدنى نسبة أساسية تطبق على معظم الدول، لكن، وبعد مرور ما يقرب 4 أشهر، ارتفعت النسبة إلى 50%، مما يعني أن البرازيل أصبحت تواجه واحدة من أعلى نسب الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة في العالم.