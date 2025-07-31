كشفت اللجنة العليا المنظمة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي تميمة الدورة المقرّر إقامتها خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر القادم في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة أكثر من 3000 رياضي يمثلون 57 دولة، عبارة عن «فنجال»، التي تجسّد معاني الكرم والجود، المستمدة من القيم الأصيلة التي يتحلّى بها أبناء المملكة العربية السعودية. كان ذلك خلال مؤتمر صحفي بمناسبة تبقّي 100 يوم على انطلاق النسخة السادسة من الدورة، التي تُعدّ أكبر حدث رياضي يجمع الدول الإسلامية.من جانبه شكر الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة إيان ريد، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، و نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة الأمير فهد بن جلوي، على دعمهما المستمر ورؤيتهما الطموحة التي جعلت من القطاع الرياضي محوراً رئيسياً في التنمية المجتمعية.وشملت قائمة الألعاب: ألعاب القوى، كرة السلة 3×3، سباق الهجن، الفروسية، الرياضات الإلكترونية، المبارزة، كرة قدم الصالات، كرة اليد، الجودو، الجوجيتسو، الكاراتيه، السباحة، المواي تاي، التايكوندو، كرة الطاولة، الكرة الطائرة، رفع الأثقال، المصارعة، الووشو، الملاكمة، الدواثلون، بالإضافة إلى رياضتين بارالمبيتين: ألعاب القوى – القوة البدنية.وتُعد هذه النسخة هي السادسة في تاريخ دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي تُنظّم تحت مظلة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، ومن المنتظر أن تكون النسخة الأكبر والأكثر تأثيراً منذ انطلاقها، من حيث عدد الدول المشاركة، وتنوّع الألعاب، والمستوى التنظيمي، والحضور الإعلامي. وتُجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية كانت قد استضافت النسخة الأولى من الدورة عام 2005 في أربع مدن: مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، والطائف.