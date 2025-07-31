أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، تأييدها الكامل، لترشح رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، لرئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي للدورة الانتخابية الحالية، خلفاً لراجا راندير سينغ، الذي أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي عدم استكماله لفترة الرئاسة التي كان من المزمع أن تنقضي عام 2028م.وأكدت الأولمبية السعودية، في بيان صحفي صادر اليوم، تقديم دعمها الكامل للشيخ جوعان بن حمد، مضيفة أن ترؤسه المجلس الأولمبي الآسيوي، مؤشّر واضح لما وصلت إليه المنطقة من تقدم كبير في المجال الرياضي.وشددت الأولمبية السعودية، على أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك، الرامية دوماً إلى دعم الكوادر الخليجية لمختلف المناصب الإقليمية والقارية والدولية في مختلف القطاعات ومنها القطاع الرياضي.وقدم البيان، الأمنيات بالتوفيق والنجاح، باسم جميع منسوبي الأسرة الأولمبية بالمملكة، للشيخ جوعان بن حمد، لرئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي، في الانتخابات التي ستعقد في يناير من العام (2026 م) خلال أعمال الجمعية العمومية للمجلس في العاصمة الأوزبكية طشقند.وعبّرت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عن شكرها لراجا راندير سينغ على قيادته المجلس خلال الفترة السابقة، مؤكدةً متانة العلاقة التي تجمع اللجنة بالمجلس الأولمبي الآسيوي ولا سيما في ظل استضافة المملكة دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية (2026) في الرياض، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية في نيوم (2029)، ودورة الألعاب الآسيوية «الرياض 2034».