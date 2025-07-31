انطلقت اليوم، فعاليات بطولة العالم للخيل الصغير للقدرة والتحمل 2025 م، التي تقام بفرنسا ويشارك فيها ستة فرسان سعوديين على مستوى الفرق والفردي وهم ( فيصل البادي، وعبدالله بلشرف، وعبدالعزيز اليحيى، ومحمد التويجري، وعبدالله التلال، وعبدالمحسن العبيد)، في إشارة واضحة من اتحاد اللعبة على تأهيل جميع الفرسان للمنافسات الدولية القادمة، إذ انطلقت اليوم فعاليات البطولة بإقامة حفل الافتتاح الذي تم من خلاله تقديم الدول المشاركة، حيث يشارك في السباق 98 فارساً وفارسة من 27 دولة حول العالم.فيما تقرر يوم غد موعد الفحص البيطري على الخيل المشاركة، وستكون انطلاقة السباق الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت.يذكر أن الفارس الأولمبي عبدالله الشربتلي، توج بطلاً في بطولة ڤالكينزڤارد الدولية لقفز الحواجز، المقامة بهولندا من فئة الأربع نجوم، وذلك في شوط 145 سم، على الجواد «بوكمانز جونيور» بعد انتزاعه الصدارة من أقرب منافسيه الفارس يالبيت يوفري، الذي حل في المركز الثاني، فيما جاء في المركز الثالث الفارس التشيلي جورج كابديفيلا.كما حقق زميله الفارس السعودي خالد المبطي، المركز الثالث في الشوط المؤهل للجائزة الكبرى ارتفاع (150 سم) على الجواد «Davenport vdl» وبزمن وقدره «75.1 ثانية»، كما حقق في شوط الجائزة الكبرى ارتفاع (155 سم) المركز الرابع على الجواد «Spacecake»، بعد أداء أكثر من رائع صفقت له الجماهير الحاضرة طويلاً، تقديراً للمستوى الراقي الذي قدمه في البطولة.