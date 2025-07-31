غرّم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، النادي الفرنسي «باريس سان جيرمان» بمبلغ (148) ألف يورو؛ نتيجة سوء سلوك جماهيره بعد فوزه على «إنترميلان» الإيطالي في نهائي منافسات دوري أبطال أوروبا الماضية.كما أصدرت هيئة الرقابة والأخلاق والانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حظراً على بيع تذاكر مباريات «باريس سان جيرمان» خارج أرضه وذلك لمباراة واحدة خاصة بـ«اليويفا»، مع تعليق العمل بالعقوبة لمدة عامين.يُذكر أن النادي الباريسي واجه الاتهامات بعد اقتحام المشجعين أرض الملعب، وإشعال الألعاب النارية، وإلقاء مقذوفات، وتخريب الممتلكات، وعرض رسالة غير لائقة.