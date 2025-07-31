فضل رئس نادي الاتحاد سابقاً «أنمار الحائلي» الانسحاب من انتخابات عميد الأندية السعودية التي بدأت الأحد الماضي، وترك المجال لقائمة جديدة، جاء ذلك في رسالة وجهها «الحائلي» لجماهير الاتحاد عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «X»، متمنياً أن يوفق المرشح فهد سندي، في هذه التجربة. وقال: «بعد تفكير ومشاورة المحبين والعقلاء ونظرا للظروف الحالية التي تتطلب توازناً دقيقاً بين الطموح والمصلحة العامة وبكل تقدير واحترام لمسؤولية خدمة هذا الكيان العظيم، قررت الانسحاب من سباق الترشح لرئاسة نادي الاتحاد بعد دراسة عميقة للواقع الحالي والمصلحة العليا للنادي»، مبيناً أن قرار الانسحاب لم يكن سهلًا، ولكنه نابع من قناعة راسخة بأن قوة الاتحاد في وحدته، وأن التنافس يجب ألا يكون سببًا في انقسام مدرج الذهب. وأضاف: «نادينا اليوم يحتاج إلى الاستقرار والدعم، أكثر من حاجته إلى صراع مناصب او مسميات، وانسحابي لايعني تراجعا، بل هو موقف وتقدير وإيمان بأن الأسماء تذهب لكن الاتحاد باق برجاله وجماهيره»، مقدماً شكره لقائد الفريق كريم بنزيما، على دعمه وثقته الكبيرة.