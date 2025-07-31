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أعلن نادي الاتفاق، اليوم (الخميس) ، تعاقده مع المهاجم المصري أحمد حسن «كوكا»، في صفقة مجانية، في إطار تدعيم صفوفه استعداداً للموسم القادم (2025-2026).

وأوضح النادي في بيان، أن كوكا وقًع عقداً لمدة موسم واحد لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم.

ومن المقرر أن ينضم كوكا إلى تدريبات الفريق غداً، استعداداً للمشاركة في الاستحقاقات القادمة، بحسب البيان الصادر.

وآخر تجارب المهاجم المصري كانت مع لوهافر الفرنسي لمدة 6 أشهر، حيث شارك في 16 مباراة، سجل 3 أهداف وصنع هدفا.

وكان الاتفاق قد أنهى مسابقة الدوري السعودي الموسم المُنصرم، في المركز السابع برصيد 50 نقطة من 14 انتصارا و8 تعادلات و12 هزيمة.

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