دخل نادي لانس الفرنسي في سباق التعاقد مع النجم السعودي سعود عبد الحميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في وقت كان نادي تولوز الفرنسي اتفق شفهياً مع نادي روما الإيطالي على التعاقد مع اللاعب سعود عبدالحميد على سبيل الإعارة لموسم واحد.وبحسب الصحفي الفرنسي الشهير سانتي أونا، تفوق نادي لانس على نظيره تولوز في اللحظات الأخيرة من المفاوضات، بعد أن كان الأخير الأقرب لحسم الصفقة. وأشار أونا عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» إلى أن لانس أنهى التفاصيل النهائية لاستعارة اللاعب السعودي لمدة موسم قادم من روما، في ظل رغبة مشتركة بين اللاعب والنادي الفرنسي لإتمام الصفقة سريعاً.