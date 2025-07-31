أوضح نائب الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة مروان البازعي أن دورة الألعاب الإسلامية المقرّر إقامتها خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر المقبل في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة أكثر من 3000 رياضي، تعتبر أكثر شمولية من حيث المواقع والمنشآت والتجهيزات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في الرياض بمناسبة تبقّي 100 يوم على انطلاق النسخة السادسة من الدورة، بمشاركة أكثر من 3000 رياضي، وقال: «لأول مرة سيُستضاف اللاعبون والإداريون في قرية الرياضيين بجامعة الأميرة نورة، وهو ما يعكس حجم الجاهزية والاهتمام براحة الوفود المشاركة». وأشار البازعي إلى أن اللجنة المنظمة تستهدف تحقيق المساواة الكاملة في المشاركة النسائية، قائلاً: «نسعى لأن تمثل السيدات نسبة 50% من إجمالي المشاركين، مع توفير كافة التسهيلات اللازمة للرياضيين البارالمبيين لضمان مشاركتهم على أعلى مستوى»، مختتماً حديثه بقوله: «نطمح إلى أن تكون هذه الدورة امتداداً لسلسلة النجاحات السعودية في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، ورفع اسم المملكة عالياً على الساحة الدولية».يذكر أن هذه النسخة هي السادسة في تاريخ دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي تُنظّم تحت مظلة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، ومن المنتظر أن تكون النسخة الأكبر والأكثر تأثيراً منذ انطلاقها، من حيث عدد الدول المشاركة، وتنوّع الألعاب، والمستوى التنظيمي، والحضور الإعلامي. وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية كانت قد استضافت النسخة الأولى من الدورة عام 2005 في 4 مدن: مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، والطائف.