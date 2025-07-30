قاد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز على تولوز الفرنسي بهدفين لهدف، في ثاني اللقاءات الودية للنصر في معسكره الحالي في النمسا، استعداداً للموسم الرياضي القادم.دخل النصر اللقاء بتشكيلة مكونة من: بنتو ماثيوس (حارس مرمى)، سلطان الغنام ومحمد سيماكان ونادر الشراري وأيمن يحيى ومارسيلو بروزوفيتش وأنجيلو غابرييل وويسلي تيكسيرا وساديو ماني وجواو فيليكس وكريستيانو رونالدو، وبعد مرور 25 دقيقة استغل يان جبوهو هفوة دفاعية من أيمن يحيى في منتصف الملعب، بعد أن أراد أن يُعيد الكرة لحارس المرمى، لكن جبوهو خطف الكرة وانطلق بها وواجه الحارس ليسدد الكرة في المرمى هدفاً لتولوز (د:25)، ولم يتأخر النصر كثيراً في العودة، فبعد تمريرة ذكية من ويسلي تيكسيرا سدد رونالدو الكرة مباشرة في المرمى هدف تعادل للنصر (د:33)، وفي الشوط الثاني أجرى البرتغالي جورجي جيسوس عدة تغييرات وتمكن البديل محمد مران من إضافة الهدف الثاني، بعد عرضية مميزة من نواف بوشل ليلعبها مران برأسه داخل المرمى (د:76)، لينتهي اللقاء بفوز النصر بهدفين لهدف.وشهد اللقاء الظهور الأول للاعب البرتغالي جواو فيليكس الذي انضم للنصر قبل يومين قادماً من تشيلسي الإنجليزي، وقدم مستوى رائعاً في مشاركته الأولى بشعار النصر، رغم وصوله لبعثة الفريق قبل اللقاء بيوم واحد فقط.