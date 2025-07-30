في مشهد ترفيهي ينبض بالحيوية والتقنية، يشكّل جناح «تاكندا» أحد أبرز الوجهات التفاعلية في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، المقامة حالياً في العاصمة الرياض، إذ يتوافد الزوار من مختلف الأعمار للاستمتاع بتجربة رقمية متكاملة، تجمع بين ألعاب المستقبل والتصاميم الجاذبة والمحتوى المتنوع.ويأتي تنظيم الجناح ضمن مبادرة «EWC Takes Over Takenda»، التي تهدف إلى تحويل منطقة «تاكندا» إلى محطة رئيسة في المهرجان المصاحب للبطولة، من خلال سلسلة من الأنشطة والبرامج التفاعلية التي تعتمد على أحدث مفاهيم الابتكار والتقنية في مجال الترفيه الرقمي.ويقدّم الجناح أكثر من (500) لعبة رقمية، تتنوع بين ألعاب الواقع الافتراضي، والألعاب الكلاسيكية، وتجارب المحاكاة الحديثة، إضافة إلى مساحات ترفيهية تستهدف مختلف الفئات العمرية، ما يسهم في تهيئة بيئة شاملة تعزز تنوع الخيارات الترفيهية المتاحة لزوار البطولة.ويُعد جناح «تاكندا» عنصراً بارزاً ضمن منظومة الفعاليات المصاحبة للبطولة، إذ يوفّر للزوار فرصة التعرف على أحدث التقنيات في صناعة الألعاب والتجارب الرقمية، ضمن بيئة تفاعلية تجمع بين الطابع المستقبلي والتصاميم الجاذبة، بما يعكس الهوية الحديثة لعاصمة الترفيه الرقمية.وتأتي مشاركة الجناح في إطار جهود اللجنة المنظمة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، الرامية إلى تعزيز الحضور الجماهيري، وتقديم تجربة متكاملة تمزج بين المنافسات الرياضية عالية المستوى والمحتوى الترفيهي المتجدد، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم قطاع الترفيه والاقتصاد الرقمي.