للمرة الثالثة على التوالي يتعرض الاتحاد للهزيمة في لقاءاته الودية بعد أن خسر من فولهام الإنجليزي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين في معسكره الحالي في البرتغال استعداداً للموسم الرياضي القادم.دخل الاتحاد اللقاء بتشكيلة مكونة من: حامد الشنقيطي (حارس مرمى)، ماتيو بوريل ودانيلو بيريرا وسعد آل موسى وماريو ميتاي وعوض الناشري ونجولو كانتي وحسام عوار وموسى ديابي وستيفن بيرغوين وكريم بنزيما، وتمكن فولهام من إحراز هدف مبكر عن طريق هاري ويلسون بتسديدة من خارج منطقة الجزاء (د:7)، وأضاف إيميلي سميث روي الهدف الثاني بعد عرضية فاجأت حارس المرمى الشنقيطي لتسكن الشباك الاتحادية (د:22)، وتمكن جوشوا كينغ من تسجيل الهدف الثالث (د:39)، ومن ركلة زاوية وصلت الكرة للاعب خورخي كوينكا ليسددها مباشرة في المرمى الاتحادي هدفاً رابعاً لفولهام (د:45+1)، وفي الشوط الثاني نشط أداء الاتحاد قليلاً وتحصل كريم بنزيما على ركلة جزاء وسددها بنفسه ورغم تصدي الحارس للكرة إلا أنها وصلت لبنزيما ليودعها في الشباك هدفاً أول للاتحاد (د:68)، ومن هجمة منظمة انطلق موسى ديابي من الجهة اليمنى ولعب كرة عرضية أرضية لبنزيما الذي سيطر عليها ومن ثم سددها في المرمى محرزاً الهدف الشخصي الثاني له وللاتحاد (د:73)، وبعد الهدف أجرى المدرب لوران بلان عدة تغييرات كان أبرزها مشاركة المهاجم الشاب عدنان البشري الذي تعاقد معه الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.