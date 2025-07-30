توفيت الملاكمة الأرجنتينية السابقة أليخاندرا أوليفيراس، البطلة العالمية في أربع فئات وزنية، عن عمر ناهز 47 عاماً، بعد إصابتها بسكتة دماغية وفقاً لتقارير إعلامية محلية.وكانت أليخاندرا أوليفيراس التي عرفت بلقب «لوكوموتورا» بسبب أسلوبها الهجومي القوي، قد نُقلت إلى المستشفى في وقت سابق من هذا الشهر في مدينة سانتا في، حيث فارقت الحياة بعد صراع قصير مع المرض.وخلال مسيرتها الاحترافية التي امتدت 12 عاماً، حصدت أوليفيراس ألقاباً عالمية في أوزان فوق الديك، الريشة، الخفيف، وخفيف الوسط، وحققت 33 انتصاراً، منها 16 بالضربة القاضية، مقابل 3 خسائر وتعادلين، قبل اعتزالها في 2017.ونعى مجلس الملاكمة العالمي البطلة الراحلة قائلاً: «نشعر بحزن عميق لرحيل بطلتنا، سيبقى إرثها خالداً في ذاكرتنا وقلوبنا». كما أعلنت حكومة سانتا في الحداد الرسمي لمدة 72 ساعة.