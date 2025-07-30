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تلقى الحكام السعوديون الدوليون المشاركون في بطولة العالم للبلياردو 2025، التي اختتمت منافساتها على الصالة الخضراء بمدينة جدة السبت الماضي إشادة دولية من الاتحاد الدولي للبلياردو وشركة «ماتش روم»، تضمنت إشارة إلى ارتفاع مستوى الحكام السعوديين مقارنة بالبطولة السابقة 2024 من عدة نواحٍ في مقدمتها ترتيب الكرات خلال الحدث بشكل سريع مقارنة بالعام الماضي، وتمكن الحكام ذوو المهارات الأساسية في اللغة الإنجليزية من إدارة طاولات ساعة التسديد بشكل جيد، وكان الحماس والاستعداد مميزاً بشكل عام، وأظهر غالبية الحكام السعوديين قدرة على التحمل أثناء العمل لساعات طويلة جداً.

وشارك في بطولة العالم للبلياردو 2025 ثمانية حكام هم؛ خلف الرويلي ونواف الشمري وفهد الصفار وسعود العويس وصالح المطر ومحمد الرقيعي وهاني النفيسة ويحيى بدوي.

يُذكر أن تنظيم البطولة يأتي بشراكة بين الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر وشركة «ماتش روم»، وبإشراف مباشر من وزارة الرياضة.
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