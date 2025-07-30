أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اعتماد آلية جديدة تبدأ مع انطلاق موسم 2025-2026، إذ سيقوم الحكام بإعلان قراراتهم بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR) عبر مكبرات الصوت داخل الملعب، في مباريات البوندسليغا والدرجة الثانية.التجربة التي خضعت لاختبار ناجح في تسعة ملاعب لاقت ترحيباً من الجماهير وشركاء الإعلام، ما دفع الرابطة لتعميمها على جميع الملاعب الـ36.كما أعلنت الرابطة إدخال تقنية التسلل شبه الآلية، التي تعتمد على كاميرات عالية الدقة وتحليل الذكاء الاصطناعي، لتسريع مراجعة حالات التسلل.وسيُعقد اجتماع قصير قبل 70 دقيقة من كل مباراة، يضم الحكام والمدربين وقادة الفريقين لتعزيز التواصل والاحترام المتبادل بين جميع الأطراف المعنية بالمباراة.