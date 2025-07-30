«راح الغالي وما زال ببالي».. وسلم الفارس رايته الزرقاء خلفاً لمن يأتي بعده بعد ست سنوات من الإنجازات والبطولات والصولات والجولات محلياً وعربياً وقارياً وعالمياً، لم يتخل عن معشوقه وعشاق الكيان للحظة، تحمل الكثير والكثير من الانتقادات والتزم الصمت حُباً ووفاءً وانتماءً لناديه الذي حبهُ منذُ الصغر حتى تربع على كرسي الرئاسة.بعد 6 سنوات من إعلان انتخابه رئيساً لنادي الهلال حتى يومنا هذا ها هو يرحل فهد بن نافل من منصبه عقب سنوات مليئة بالفرح والألقاب الواحدة تلو الأخرى حتى توقفت عند 12 بطولة، ناهيك عن المشاركات العالمية ببطولة مونديال كأس العالم، وتحقيقه وصافة مونديال الأندية.رحل ابن نافل وترك إرثاً من القيم والمبادئ والإخلاص والحب للونين الأزرق والأبيض، رحلة عطائه ممتدة وعلامة مضيئة في العمل داخل أروقة الزعيم، تفاعلت الجماهير الهلالية مع إعلان رحيله من منصبه رسمياً بعبارات مؤثرة وبمقاطع حزينة يسكنها روح الفراق على أفضل من ترأس الزعيم طيلة تاريخه، حسب رأيها ورأي الكثير من الداعمين والنجوم السابقين.فما إن أعلن فهد بن نافل رئيس الهلال اعتزامه عدم الترشح لفترة رئاسية ثالثة مفضلاً الابتعاد عن منصبه الذي تولاه منذ 2019، سكنت «غصة» داخل نفوس عشاق هذا الصرح الشامخ كونهم عاشوا أياماً جميلة في عهده محققاً بطولات وبطولات.وكتب ابن نافل عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي «X»: «أعلن دعمي المطلق للمرشح القادم لرئاسة شركة نادي الهلال وفق ما ترتئيه مؤسسة أعضاء نادي الهلال، والجمعية العمومية، مفضلا بذلك عدم الترشح في الدورة الانتخابية الجديدة، وإتاحة الفرصة لطاقات جديدة تكمل المسيرة».وكان قد انتخب ابن نافل رئيسًا للهلال للمرة الأولى عام 2019، وبعد أربعة أعوام زُكي رئيسًا لمؤسسة النادي غير الربحية لمدة عام، وأعيد تزكيته في 2024 للمدة ذاتها، وخلال الفترتين ترأس مجلس إدارة شركة الأزرق، وحقق الزعيم تحت رئاسته 12 بطولة منها 4 بطولات دوري «روشن» السعودي، وبطولتا دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى كأس الملك «ثلاث مرات»، وكأس السوبر السعودي «ثلاث مرات».أفضل رئيسما إن أعلن فهد بن نافل عدم ترشحه لرئاسة نادي الهلال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «X»، إلا وعلّق العضو الداعم للزعيم الأمير الوليد بن طلال قائلاً: «هذه هي البطولات والإنجازات خلال السنوات الست الماضية 17 إنجازا، وصيف بطل كأس العالم للأندية، كأس بطولة موسم الرياض، كأس السوبر ثلاث مرات، كأس سوبر لوسيل بدولة قطر، كأس الملك سلمان ثلاث مرات، رابع كأس العالم للأندية مرتين، كأس دوري أبطال آسيا مرتين، كأس دوري روشن أربع مرات».وأضاف: «حقق الهلال إنجازاً عالمياً بـ 34 انتصارا متتاليا أدخله موسوعة غينيس»، وأكمل: «فهد بن نافل أفضل رئيس لنادٍ رياضي على مدى تاريخ الرياضة، المسيرة ماشية لرفع راية الوطن».لن تغيبفيما قال نجم الهلال الأسطورة سامي الجابر عن رحيل الرئيس: «العزيز فهد بن نافل تحملت مسؤولية كيان عظيم ومدرج طموحه لا يتوقف عند حد، وكنت أهلًا لها ضحّيت، وعملت بجد، وأدرت منظومة مميزة حققت للهلال مرحلة استثنائية، حقق فيها إنجازات عظيمة وأفراحا لا تُنسى شكرًا لك على كل ما قدمته»، وأضاف: «سنظل نتذكر أنك كنت رئيسًا لمرحلة ذهبية لا يمكن أن تغيب عن ذاكرة مدرج الهلال».صنعت الفارقفيما قال النجم الأسطورة محمد الشلهوب: «شكراً لك يا أبا سعد عشت الهلال بصدق وكتبت اسمك في صفحات الذهب، صنعت الفارق في كل التفاصيل، وأضاف: الهلال كبير لكن وجودك خلانا نفتخر أكثر».شكراً يا رئيسوقال الرئيس التنفيذي لنادي الهلال ستيف كالزادا في تغريدة مقتضبة: «شكراً يا رئيس».