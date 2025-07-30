فتح الاتحاد السعودي لكرة القدم التسجيل للأندية العامة والخاصة والأكاديميات الخاصة ومراكز التدريب الإقليمية، في دوريات البراعم للفئات العُمرية مواليد (2011) فما فوق، لفئات تحت (11، 12، 13، 14) عامًا للموسم الرياضي الجديد (2025 - 2026).وتأتي إقامة الموسم الثاني من دوريات البراعم بوجود (4) فئات، وهي: دوري تحت (14، 13، 12، 11) عامًا، بهدف ضمان استمرار مزاولة كرة القدم لهذه الفئة العُمرية، واكتشاف المواهب منها منذ سن مبكرة.وتقام مباريات دوريات البراعم بنظام دوري المناطق، وتوزع المنافسات على (18) منطقة ومحافظة من جميع أنحاء المملكة، هي: الرياض، المنطقة الشرقية، الأحساء، تبوك، الجوف، القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، حائل، عسير، جازان، نجران، حفر الباطن، الطائف، عرعر، سدير، والباحة.وفتحت إدارة البراعم والأكاديميات ومراكز التدريب الإقليمية التسجيل منذ (20) يوليو ويستمر حتى الـ(15) من أغسطس القادم، في حين يأتي دوري البراعم تزامنًا مع إستراتيجية الإدارة الفنية والمنتخبات الوطنية، التي جاءت تماشيًا مع هيكلة المسابقات للموسم الرياضي الجديد.