يبدأ مدرب الهلال إنزاغي في تجهيز فريقه للموسم الرياضي الجديد. وستغادر بعثة الزعيم غدا (الخميس) الرياض متوجهة إلى ألمانيا، وذلك لإقامة المعسكر التدريبي لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، في مدينة دوناوشينغن التي ستحتضن المعسكر الإعدادي الخارجي.وسيتخلل معسكر الزعيم الذي سيستمر في ألمانيا لمدة أسبوعين خوض الفريق الكروي 3 مباريات ودية خلال أيام 6 و10 و14 أغسطس القادم، يسعى من خلالها المدرب إنزاغي للاستفادة الكبرى من معسكر ألمانيا لتجهيز الفريق الكروي من الجوانب اللياقية والبدنيّة والفنية قبل خوض منافسات الموسم الرياضي الجديد.وسيختتم الفريق برنامجه الإعدادي بالرياض وخوض المباراة الودية الرابعة والأخيرة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.ويستعد الهلال للمشاركة في 3 بطولات الموسم القادم عقب اعتذاره رسميا عن المشاركة في كأس السوبر السعودي الذي ستنطلق مبارياته يوم الثلاثاء 19 أغسطس القادم، وهي (دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك)، و(بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة).انفوجرافيكمشاركات الهلال في الموسم الجديد:- دوري روشن السعودي للمحترفين.- كأس الملك.- دوري أبطال آسيا لأندية النخبة.