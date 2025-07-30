ينهي مدرب فريق الأهلي ماتياس يايسله تحضيراته الفنية لمواجهة إلتشي الإسباني الساعة 11:30 من صباح يوم (الجمعة)، إذ سيجري مناورة كروية سيركز من خلالها على تطبيق اللاعبين للنهج الفني الذي ينوي تنفيذه في اللقاء، واعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة الودية بالمرحلة الأخيرة في إسبانيا. ويسعى المدرب ماتياس لوصول فريقه للجاهزية الكاملة من الناحيتين اللياقية والفنية قبل خوض منافسات الموسم الرياضي الجديد.وسيختتم الفريق الأهلاوي مبارياته الودية بمواجهة العين الإماراتي يوم الثلاثاء القادم، قبل العودة إلى جدة لاستكمال برنامجه الإعدادي للموسم الرياضي الجديد.وسيفتتح فريق الأهلي الموسم الجديد بمواجهة فريق القادسية يوم الأربعاء 20 أغسطس القادم الساعة 3:00 عصراً على استاد هونغ كونغ الدولي، ضمن دور نصف النهائي لكأس السوبر السعودي.ويتطلع المدرب يايسله لتجهيز الفريق الأهلاوي لبطولات الموسم الرياضي الجدبد على الأصعدة المحلية والقارية والعالمية.موعد المباراة الودية:الجمعة 2025/8/1الأهلي السعودي × إلتشي الاسباني11:30 صباحا