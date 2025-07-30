يلتقي المنتخب السعودي لكرة السلة مع نظيره العراقي اليوم (الأربعاء) ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة الودية الدولية 2025، والتي ينظمها الاتحاد القطري لكرة السلة على صالة لوسيل الرياضية، في إطار التحضيرات للنسخة الـ31 من بطولة كأس آسيا لكرة السلة المقررة في مدينة جدة خلال الفترة من الخامس إلى السابع عشر من أغسطس القادم.ويسعى المنتخب السعودي لتقديم أداء مميز في هذه المواجهة، خصوصاً بعد خسارته في المباراة الافتتاحية أمام المنتخب القطري بنتيجة (82 - 78) في لقاء شهد ندية كبيرة، حيث انتهى الربع الأول بالتعادل (24 - 24)، قبل أن يتمكن المنتخب القطري من فرض أفضليته تدريجياً في الفترات التالية ويحسم اللقاء بفارق أربع نقاط.من جهته، يواجه المنتخب القطري نظيره الياباني، في اختبار قوي أمام أحد أبرز المنتخبات الآسيوية المعروفة بأسلوب لعب سريع وفني، مما يتطلب جاهزية عالية من الجانب القطري لمواكبة نسق اللقاء.وتضم البطولة أربعة منتخبات آسيوية هي السعودية وقطر واليابان والعراق، وتُقام بنظام دوري من دور واحد، حيث يهدف كل منتخب إلى تحقيق أفضل نتائج ممكنة استعداداً لكأس آسيا 2025 التي يشارك فيها 16 منتخباً.وكانت قرعة البطولة القارية أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الصين والأردن والهند، فيما جاء المنتخب القطري في المجموعة الأولى إلى جانب أستراليا وكوريا الجنوبية ولبنان، وضمت المجموعة الثانية منتخبات غوام واليابان وسورية وإيران، بينما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات الصين تايبيه ونيوزيلندا والعراق والفلبين.وتُقام البطولة القارية وفق نظام المجموعات، حيث يتأهل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي، فيما تخوض المنتخبات صاحبة المركزين الثاني والثالث مباريات إقصائية بنظام «كروس» لتحديد بقية المتأهلين للدور ذاته.