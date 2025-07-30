استهل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات مشواره في بطولة القارات الدولية الودية لكرة قدم الصالات (2025)، بالفوز على نظيره منتخب أستراليا بنتيجة (3 - 1)، في اللقاء الذي جمعهما على صالة محافظة نونتابوري، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.وسجّل أهداف الأخضر اللاعب عبدالله العقيلي (هدفين)، واللاعب فهد الرديني، في مباراة قدم خلالها اللاعبون أداءً مميزًا، واعتمد المدير الفني الإسباني أندريو بلازا على خطة متوازنة جمعت بين الضغط المبكر والتنظيم الدفاعي، مع استغلال فعال للمساحات الهجومية.ويخوض المنتخب السعودي غدًا مباراته الثانية في دور المجموعات أمام نظيره منتخب زامبيا، سعيًا لتحقيق انتصاره الثاني وتعزيز صدارته للمجموعة.وتأتي مشاركة الأخضر في البطولة ضمن البرنامج الفني الإعدادي، تحضيرًا لتصفيات كأس آسيا لكرة قدم الصالات (2026)، التي تستضيفها المملكة في مدينة الدمام خلال الفترة من (20) إلى (24) سبتمبر القادم.