من المنتظر أن تعلن إدارة نادي الخلود التعاقد مع النجم هتان باهبري لمدة موسم واحد، في صفقة انتقال «حر» عقب نهاية عقده مع نادي التعاون في 30 يونيو الماضي.وكانت «عكاظ» قد انفردت في 17 يونيو الماضي بخبر اتفاق اللاعب هتان باهبري مع نادي الخلود لمدة موسم واحد.وسيلتحق باهبري بمعسكر الفريق الخارجي في تركيا، استعداداً لبطولتي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس الملك في الموسم الرياضي الجديد.وجاء اختيار هتان باهبري لنادي الخلود كونه سيحظى من خلاله بفرصة اللعب، وحرص النادي على تلبية كافة متطلباته المادية وفق العقد الاحترافي لموسم رياضي واحد.يذكر أن هتان باهبري شارك مع المنتخب السعودي في كأسي العالم 2018 في روسيا و2022 في قطر، وكأس أمم آسيا 2019 في الإمارات، وخاض 5 تجارب احترافية في مسيرته الكروية بداية مع الاتحاد الذي حقق معه كأس الملك، والهلال الذي حصد معه العديد من البطولات المحلية والقارية، كما شارك مع الهلال في كأس العالم للأندية، إلى جانب تمثيله أندية الشباب والتعاون والخليج.