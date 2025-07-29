فضّل رئيس الهلال فهد بن نافل عدم الترشح ودخول دورة انتخابية جديدة، وإتاحة الفرصة لطاقات جديدة تكمل المسيرة. جاء ذلك في بيان رسمي بثه بن نافل عبر موقعه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «X» قال فيه: «الهلال كيانٌ محطات تاريخه منصات الذهب، مسيرة ابتدأت من المنصة 59 إلى المنصة 70، وما بينهما ستة أعوام من الفخر بالعمل مع «رجالٍ على قلب رجّال» ساهموا في أن يستمر الهلال أولاً «بفضل الله» كما تأسس ونشأ على أيدي رجالاته ودعم جماهيره الدائم.. ليبقى الهلال لنا جميعاً هو مسيرة العمر». وأضاف يقول: «لكل رحلة منصّة أخيرة.. وبقلبٍ يملأه الامتنان والفخر، كوني فرداً مساهماً مع زملائي وزميلاتي في مسيرة هذا الكيان العظيم، ليأتي الوقت الذي أسلّم راية قيادة النادي كما كان، أو أفضل ممّا كان -بإذن الله-، مثلما تسلّمتها، وتسلّمها أسلافي، وهذا هو نهج الهلال». وتابع يقول: «أعلن اليوم دعمي المطلق للمرشح القادم لرئاسة شركة نادي الهلال وفق ما ترتئيه مؤسسة أعضاء نادي الهلال، والجمعية العامة لشركة النادي، مفضّلاً بذلك عدم الترشّح في الدورة الانتخابية الجديدة، وإتاحة الفرصة لطاقات جديدة تكمل المسيرة، متمنياً أن يوفق الهلال حاضراً ومستقبلاً».وبن نافل لا يعرف المستحيل.. طريقه صعود المنصات والتتويج بالذهب، هكذا هو شعاره، إذ حقق الهلال 12 لقباً في عهده منذ أن تولى رئاسة «الزعيم»، وواصل «الذهبي» تحقيق الألقاب من بطولة إلى أخرى دون كلل أو ملل.انفوغرافيك بطولات بن نافل- 2 دوري ابطال اسيا- 3 كأس ملك- 4 بطولات دوري- 3 كأس سوبر-حقق ثاني العالم- حقق رابع العالم- تأهل لنهائي اسيا ثلاث مرات