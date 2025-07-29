وقع لاعب النادي الأهلي محمد المجحد رسميًا مع نادي العُلا عقداً يمتد لـ 3 سنوات قادمة، وذلك بعد أن أنهى علاقته التعاقدية مع ناديه السابق عبر مخالصة مالية، حيث يسعى «المجحد» لخوض تجربة جديدة لإعادة تنشيط مسيرته، بينما يسعى العُلا إلى تعزيز صفوفه استعدادًا لدوري الدرجة الأولى في الموسم القادم، إذ تعتبر الصفقة مهمة خصوصًا لأن نادي العُلا يشكّل مشروعًا طموحًا في دوري الدرجة الأولى، ويسعى لبناء فريق مميز قادر على العودة سريعًا إلى دوري المحترفين.وكان المدرب الألماني «ماتياس يايسله» استبعد «المجحد» من حساباته الفنية بعد إصابته في نهاية الموسم، ومشاركته فقط في 5 مباريات بإجمالي 36 دقيقة طوال الموسم، ما حرم الأهلي من الاستفادة من إمكانياته، رغم أن عقده يمتد حتى عام 2027.يذكر أن «المجحد» البالغ من العمر 26 عامًا، خاض تجربة امتدت لست سنوات مع الأهلي قادماً من نادي الفتح في أغسطس 2019 بعقد يمتد 5 سنوات بـ 25 مليونا، وجدد الأهلي عقده مع «المجحد» في فبراير 2024 ليمتد حتى عام 2027، تقديراً لمستوياته المميزة، وفي في نهاية موسم 2023–2024، تعرض لإصابة خطيرة في غضروف الركبة أبعدته 8 أشهر عن الملاعب، وتم استبعاده من قائمة الفريق رسمياً في سبتمبر 2024، وعاد تدريجياً للظهور مع الفريق بداية يناير 2025، وتمت إعادة تسجيله، قبل أن يفتح صفحة جديدة في مشواره الرياضي مع نادي العُلا.