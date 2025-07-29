وقع مركز التحكيم الرياضي السعودي، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين (SPL) اتفاقية تعاون؛ تهدف إلى وضع إطار مشترك بين الجهتين، يقوم بموجبه المركز بإنشاء غرفة تحكيم مختصة للنظر في الاستئنافات المقدمة على القرارات الصادرة من لجنة الرقابة المالية (اللجنة الابتدائية) برابطة الدوري، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة المالية لأندية رابطة الدوري السعودي للمحترفين.وقع الاتفاقية من جانب مركز التحكيم الرياضي السعودي الرئيس التنفيذي للمركز جابر الجهني، ومن جانب رابطة الدوري السعودي للمحترفين الرئيس التنفيذي للرابطة عمر مغربل.ويأتي توقيع هذه الاتفاقية امتدادًا لسلسلة من الشراكات والاتفاقيات التحكيمية التي يعقدها مركز التحكيم الرياضي السعودي مع عدد من المؤسسات والجهات الرياضية في المملكة؛ بهدف تعزيز العدالة، والحوكمة، ورفع كفاءة الإجراءات القانونية في القطاع الرياضي.يُذكر أن المركز أبرم أخيرا اتفاقية مماثلة لإنشاء غرفة تحكيم مختصة بالنظر في الاستئنافات المرتبطة بالحالات الانضباطية الصادرة من الاتحادات الرياضية المشاركة في دورة الألعاب السعودية (2024).