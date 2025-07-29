حقق المنتخب السعودي للتايكوندو إنجازا غير مسبوق، بحصده أربع ميداليات برونزية في بطولتي آسيا السادسة للناشئين، والثالثة عشرة للشباب، التي اختتمت اليوم بمدينة كوتشنغ الماليزية وسط مشاركة أكثر من 650 لاعبا ولاعبة يمثلون مختلف دول القارة الآسيوية.وجاءت ميداليات الناشئين عن طريق: علي البوحمود (وزن -61 كجم)، وأميرة البشر (وزن -51 كجم)، وليان كعبي (وزن -55 كجم)، بينما جاءت ميدالية الشباب عبر اللاعب خالد الشهراني (وزن -45 كجم).من جانبه، عبّر رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو أحمد الصبان عن سعادته بهذا التفوق القاري، مؤكدًا أنه يُعد سابقة تاريخية تُسجل لأول مرة بتحقيق أربع ميداليات في بطولة واحدة لفئتين، وقال: «نهدي الإنجاز للقيادة الرشيدة، ولوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي، على دعمهما للرياضة والرياضيين، وهذا ما ينعكس اليوم على المنجزات المتتالية للاتحادات الوطنية».وأضاف الصبان: «كنا قريبين من الذهب، لكن ما تحقق يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح نحو صناعة جيل سعودي قادر على المنافسة قارّيًا وعالميًا، بفضل التخطيط الفني السليم، ومنح الفرص لمن يستحق من المدربين واللاعبين، وهو ما انعكس إيجابًا على هذا الظهور المميز».