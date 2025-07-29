عاد النجم الدولي السابق حسين شيعان ليصارع مرض سرطان الدم (اللوكيميا) مجدداً، وذلك عقب شفائه منه بنحو عام واحد.وكان حارس مرمى فرق النصر والشباب والأخدود سابقاً أعلن تعرضه للإصابة بسرطان الدم للمرة الأولى في أكتوبر 2023 خلال فترة لعبه مع نادي الأخدود، قبل أن يعلن شفاءه التام من المرض في يوليو 2024، ليعود المرض مجدداً إلى جسده خلال الأيام الحالية، وسط تمنيات ودعوات كافة محبيه له بالشفاء العاجل.يذكر أن حسين شيعان (36 عاما) خاض نحو 80 مباراة رسمية مع الأندية التي مثلها، إذ بدأ مسيرته الاحترافيه في كرة القدم مع نادي الشباب ومثل بعد ذلك أندية الهلال والنصر والتعاون والاتفاق وأخيراً الأخدود، ونجح خلال مسيرته في الفوز بلقبين أولهما مع النصر بحصد لقب الدوري السعودي في موسم 2014-2015، والثاني برفقة التعاون بتحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2018-2019.