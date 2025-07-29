يواصل نادي القادسية تنفيذ أعمال مشروع مبنى الأداء العالي المخصص للفريق الأول لكرة القدم، الذي يُعد أحد أبرز المشاريع التطويرية ضمن خطط النادي الإستراتيجية، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 80% حتى تاريخه.وشهد المشروع اليوم زيارة تفقدية من الرئيس التنفيذي للنادي الإنجليزي جيمس بيسجروف، الذي أشاد بسير العمل، مؤكداً أنه يمضي بثبات نحو مراحل الإنجاز النهائية.من جانبه، أوضح المهندس سعود العمري، المدير التنفيذي للعمليات في النادي، أن العمل يسير وفق جدول زمني مدروس وبوتيرة متسارعة، مؤكداً أن الهدف من المشروع هو توفير بيئة متكاملة وعالية الجودة لدعم منظومة الفريق الأول.وأضاف العمري: «المبنى سيضم مرافق متطورة تشمل صالات رياضية حديثة، ومراكز للعلاج الطبيعي والتأهيل، ومكاتب إدارية، إضافة إلى مساحات عمل مخصصة للطواقم الفنية والطبية، بما يسهم في تعزيز الأداء العام للفريق، ويواكب المعايير الاحترافية».ويأتي هذا المشروع ضمن إستراتيجية نادي القادسية لتطوير المنشآت الرياضية وتهيئة بيئة احترافية تُعزز من جاهزية الفريق الأول وتواكب تطلعاته المستقبلية على المستويين المحلي والدولي.