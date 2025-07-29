يفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم (الثلاثاء)، مبارياته في بطولة القارات الدولية الودية لكرة قدم الصالات 2025، بملاقاة منتخب أستراليا، عند الواحدة ظهراً بتوقيت المملكة، على صالة محافظة نونتابوري.وأنهى أخضر الصالات استعداداته للمباراة بإجراء حصة تدريبية مساء أمس، تحت إشراف المدير الفني الإسباني أندريو بلازا، ركز خلالها الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية والخطة التي سيخوض بها اللقاء، إلى جانب تدريبات استرجاعية لتعزيز الجاهزية البدنية للاعبين.وعلى هامش البطولة، عُقد الاجتماع الفني للبطولة بمشاركة ممثلي المنتخبات المشاركة، حيث نوقشت اللوائح الفنية والتنظيمية والتحكيمية، إضافة إلى الجوانب الإعلامية والأمنية.وأكد المدير الفني للمنتخب أندريو بلازا خلال المؤتمر الصحفي، جاهزية الأخضر لخوض البطولة، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة في إعداد اللاعبين لتصفيات كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2026، التي ستُقام في الدمام خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر القادم.يُذكر أن قرعة تصفيات كأس آسيا وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات العراق، وباكستان، والصين تايبيه.