تأهل فريقا الدفاع الجوي وقوة طوارئ عسير إلى المباراة النهائية في بطولة درع الوطن للقطاعات العسكرية 2025، التي تنظمها غرفة أبها ممثلة في لجنة القطاع الرياضي، بإشراف من وزارة الرياضة وهيئة تطوير منطقة عسير، وتقام منافساتها على ملعب مدينة الملك فيصل العسكرية بمحافظة خميس مشيط. وقد تجاوز الدفاع الجوي نظيره حرس الحدود بهدف وحيد سُجل في آخر دقائق المباراة التي اتسمت بالتنافس منذ بدايتها وحتى نهايتها، فيما تغلب فريق قوة طوارئ عسير على القاعدة الجوية بهدفين مقابل هدف في مواجهة تقاسم فيها الفريقان السيطرة على المباراة قبل أن يسجل الطوارئ هدفه الثاني والفوز من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.يُذكر أن البطولة تشهد تنافساً كبيراً على هداف البطولة، حيث يتصدر اللاعب خالد موسى من قوة طوارئ عسير قائمة هدافي البطولة بـ6 أهداف، يليه وافي حمزي من القوات البرية، وأحمد حسين من قوة الطوارئ برصيد 5 أهداف لكل منهما. من جانبه، أوضح رئيس لجنة القطاع الرياضي بغرفة أبها معيض الشهري أن المباراة النهائية ستكون الاثنين القادم، الرابع من أغسطس، مبيناً أن ختام البطولة سيشهد عملاً مختلفاً يليق بالحدث الرياضي، مقدماً شكره لقادة ومسؤولي مدينة الملك فيصل العسكرية، ولجميع العاملين في البطولة. ‏