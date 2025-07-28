أفادت شبكة «سكاي سبورتس» أن نادي النصر توصّل إلى اتفاق مع تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس مقابل 43.7 مليون جنيه إسترليني (50 مليون يورو).

ويتوزع هذا المبلغ على رسوم انتقال أساسية تبلغ 26.2 مليون جنيه إسترليني (30 مليون يورو)، إلى جانب 17.5 مليون جنيه إسترليني (20 مليون يورو) كحوافز ومكافآت إضافية.

ووفقاً لصحيفة «أبولا» البرتغالية، سيحصل فيليكس، الذي سينضم إلى مواطنه كريستيانو رونالدو في صفوف النصر، على نحو 70 مليون يورو خلال موسمين، بواقع 35 مليون يورو في الموسم الواحد.

وكان نادي بنفيكا قريباً من استعادة لاعبه السابق، قبل أن يتدخل النصر ويحوّل وجهة النجم البرتغالي من البرتغال إلى السعودية.

يُذكر أن تشيلسي، المتوَّج أخيرا بكأس العالم للأندية، سبق أن باع هذا الصيف عدداً من لاعبيه، من بينهم الحارسان جورجي بيتروفيتش وكيبا أريزابالاغا، إضافة إلى الجناح نوني مادويكي، في إطار سعيه لموازنة ميزانيته.