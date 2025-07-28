تستعد العاصمة السعودية الرياض، يوم الخميس القادم الموافق 31 يوليو لتنظيم مؤتمر صحفي بمناسبة «تبقّي 100 يوم» على انطلاق النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025، والتي ستُقام خلال الفترة من 7-21 نوفمبر القادم، بمشاركة 57 دولة من أربع قارات.وسيقام المؤتمر في قاعة المحاضرات بمجمع الأميـر فيصل بن فهد الأولمبي، إذ يُعد ضمن الجدول الزمني للحدث، حيث يشهد حضور عدد من مسؤولي اللجنة المنظمة ومنسوبي اتحاد التضامن الإسلامي إلى جانب عددً من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، وسيتم خلاله الكشف عن أحدث الاستعدادات التنظيمية واللوجستية، وأعداد الألعاب المدرجة، وتفاصيل مواقع المنافسات، إضافة إلى تسليط الضوء على الجوانب الفنية والتشغيلية للنسخة السادسة من الدورة.ويُنتظر أن يسلّط الضوء على تطلعات المملكة لاستضافة دورة استثنائية، تُجسّد مكانتها في الساحة الرياضية الدولية، في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، والمتابعة المباشرة من وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، حيث تعمل المملكة بوتيرة متسارعة لتنظيم نسخة تُجسّد قيم التضامن والتلاقي بين الشعوب الإسلامية، وتُبرز في الوقت ذاته الإمكانات التنظيمية والبنية التحتية المتطورة التي باتت تميز المملكة.