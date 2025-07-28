نفى رئيس نادي الرائد فهد المطوع وجود مفاوضات مع نادي النصر بشأن انتقال الظهير الأيسر زكريا هوساوي.. جاء ذلك في تصريح خاص لـ«عكاظ»، وقال: «لم يتواصل معنا أحد من نادي النصر لا بشكل رسمي ولا حتى شفهي، وتفاجأنا بالأخبار المنتشرة في السوشيال ميديا التي تشير إلى اقتراب المفاوضات من النهاية بين الطرفين واقتراب زكريا هوساوي من الانضمام إلى معسكر النصر في النمسا»، مطالبا الجميع بتحري الدقة في نقل مثل هذه الأخبار التي تكثر عادة في الصيف.وبدورها تواصل الإدارة جهودها في إنهاء الالتزامات المالية التي منع النادي بسببها من التسجيل وتأمل أن يتسنى لها إبرام بعض الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن أقرت إستراتيجية جديدة لإدارة هذه الأزمة، ومن أبرز خطواتها بيع عقود بعض اللاعبين بالفريق لجني مردود مالي كبير يسمح لهم بسداد المطالبات المالية.يذكر أن هوساوي انتقل إلى نادي الرائد الموسم قبل الماضي قادماً من فريقه الاتحاد في صفقة انتقال حرة بعد تحقيق بطولتي الدوري والسوبر معه قبل موسمين.