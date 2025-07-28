كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن نائب رئيس نادي برشلونة «رافا يوستي» يقترب من تولي منصب الرئيس التنفيذي لنادي النصر السعودي، ويعد هذا القرار مصيريًا في مسيرة المهنية.وتشير الصحيفة إلى أن عودة «يوستي» بعد يوم واحد فقط من المباراة الودية ضد فيسيل كوبي في اليابان، لها سببان رئيسيان، الأول: مساعدة المدير الرياضي «ديكو» في حسم انتقالات بعض اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفية الحالي، وثانياً: حسم ملف نادي النصر والانتقال إلى العاصمة السعودية الرياض. وأضافت الصحيفة: «رئيس النادي جوان لابورتا لن يقف في طريق يوستي لإرطباتهما بصداقة وثيقة منذ الطفولة وهناك احترام متبادل بين الطرفين»، وتابع: «وسيكون خوان سولير المدير الرياضي الحالي، بديله لتولي منصب نائب رئيس الرياضة».يذكر أن «سولير» ليست المرة الأولى التي يتنافس فيها على المنصب، ففي الموسم الماضي كان مرشحا بالفعل لهذا المنصب، عندما دارت أحاديث عن انتقال يوستيش إلى قسم التسويق بعد استقالة «جولي غويو»، ورغم أن هذا التغيير لم يحدث قط، إلا أنه يُظهر ثقة مجلس الإدارة فيه لتولي مسؤولية أكبر عند الحاجة.