حقق الفريق الأمريكي OpTic Gaming لقب بطولة لعبة Call of Duty: Black Ops 6، ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، بفوزه بنتيجة (4-0) على الفريق الكندي Vancouver Surge، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت منافساتها في الفترة من 24 حتى 27 يوليو، بمشاركة (16) فريقًا من مختلف أنحاء العالم، وبمجموع جوائز بلغ (1,800,000) دولار.وبعد أداء مميز في نسخة العام الماضي من البطولة ضمن الحدث العالمي بحصولهم على المركز الرابع، سجّل الفريق الأمريكي OpTic Gaming عودة قوية هذا العام، وتصدر مجموعته في المراحل الأولية، وأقصى فريق منطقة أمريكا الشمالية 100 Thieves في الدور ربع النهائي بنتيجة (3-1)، وتفوق بعد ذلك على الفريق الإسباني Team Heretics في الدور نصف النهائي بنتيجة (3-2)، ليصل إلى النهائي الذي حصل فيه على درع البطولة ومبلغ (600,000) دولار، الحصة الأكبر من مجموع الجوائز، إضافة إلى (1000) نقطة أضافها لرصيده في جدول ترتيب بطولة الأندية التي تشهد منافسة شديدة بعد الانتهاء من (11) بطولة ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، ذهبت جميعها لفرق مختلفة، وهو ما يعكس قوة المنافسة هذا العام.وقال لاعب فريق OpTic Gaming ميسون رامزي: «بعد الفوز على فريق Team Heretics في نصف النهائي كنا على ثقة بأننا سنحقق اللقب طالما قمنا باللعب بطريقتنا المعتادة، وأشعر بالفخر بعد هذا الإنجاز، مشيدًا بالمستوى الذي قدمه زميله أنثوني كويفاس-كاسترو Shotzzy وحصوله على جائزة Sony لأفضل لاعب في البطولة ومبلغ (10,000) دولار».ومع تتويج فريق OpTic Gaming بلقب بطولة Call of Duty: Black Ops6، تختتم منافسات الأسبوع الثالث من كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، التي شهدت أيضًا إقامة بطولتي StarCraft II وHonor of Kings.