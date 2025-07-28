في كل مشاركة يضع الفارس السعودي خالد المبطي بصمته في المحافل الدولية، ويرفع خلالها علم المملكة العربية السعودية خفاقاً، ويؤكد علو كعب الفروسية السعودية، وأنه قادر على مقارعة أقوى الفرسان العالميين، ففي بطولة «ڤالكينز فارد» الدولية بهولندا من فئة 4 نجوم، ضمن مشاركته في بطولات الموسم الأوروبي، استطاع المبطي أن يُتوج بالمركز الثالث في الشوط المؤهل للجائزة الكبرى ارتفاع (150 سم) على الجواد «Davenport vdl» وبزمن وقدرة «75.1 ثانية»، كما حقق في شوط الجائزة الكبرى ارتفاع (155 سم) المركز الرابع على الجواد «Spacecake»، بعد أداء أكثر من رائع صفقت له الجماهير الحاضرة طويلاً، تقديراً للمستوى الراقي الذي قدمه في البطولة حتى الآن.يُذكر أن الفارس خالد المبطي كانت انطلاقته في عمر 16 عاماً، ومثّل منتخب الفروسية، وتُوّج بالميدالية الذهبية «فردي» و«فرق» في بطولة الخليج للكبار، وهي نقطة انطلاقته الحقيقية نحو الألقاب الكبرى، وتُوّج بفضية «الفردي» وذهبية «الفرق» في دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة في عشق آباد 2017، وبعدها بعام توشّح الذهب في دورة الألعاب الآسيوية بجاكرتا 2018، وشارك في نهائيات كأس العالم للفروسية 2019 و2024، كما ساهم في تأهل المنتخب السعودي إلى أولمبياد باريس 2024، وأدى أداءً مشرفاً في منافسات الفرق المختلطة.ويعتبر المبطي نموذجاً للفارس السعودي الطموح، يجمع بين الإرث الأصيل والاحتراف الرياضي، وتُظهر مسيرته التزاماً وإصراراً واضحاً منذ البدايات، وقدرته على المنافسة على أعلى المستويات بما يرفع اسم المملكة عالياً، ولديه مستقبل واعد وتطلعات لتحقيق المزيد للفروسية السعودية عالمياً.