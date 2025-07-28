تحدث نجم الأهلي رياض محرز عن جوانب عدة من تجربته الاحترافية في دوري روشن السعودي، وذلك في حوار موسع مع منصة «CARRE». وعبّر في البداية عن ارتياحه وأسرته بالحياة في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن نمط الحياة مناسب لدينه وثقافته، وقال: «المساجد هنا في كل مكان، هنا تشعر بأنك أقرب إلى الله، كما أنني في السعودية أحظى بقضاء وقت أكبر مع عائلتي لأن التدريبات تكون عادة في المساء، من ناحية المساجد كانت متوفرة أيضاً في إنجلترا وكان الوضع جيداً، لكن في فرنسا رغم وجود المساجد إلا أن احترام الممارسات الدينية أقل مقارنة بإنجلترا».وأشار رياض محرز إلى أنه لم يشعر يوماً بالندم على اختيار تمثيل منتخب الجزائر على منتخب فرنسا، مؤكداً: «أنا جزائري القلب والروح، ومنذ بدايتي كنت أعرف أنني سأمثّل الجزائر حتى لو أتيحت لي فرصة اللعب مع فرنسا، كنت سأرفض»، إلا أنه في الوقت ذاته كشف عن أنه كان يتمنى مزاملة النجم كريم بنزيما في منتخب الجزائر، إلا أن بنزيما اختار تمثيل منتخب فرنسا بدلاً من ذلك، وأضاف: «كريم من أفضل اللاعبين في العالم، ولياقته عالية رغم سنّه. كنا سنشكّل ثنائياً رائعاً، لكن للأسف هو يلعب مع المنافس التقليدي لفريقي».وتطرق رياض محرز إلى إمكانية قدوم النجم الكبير ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي، مشيراً إلى أن هذا الأمر بمثابة حلم بالنسبة له أن يلعب إلى جواره.