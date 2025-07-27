وسط النقاشات الدائرة بين جماهير النصر حول صفقات الأجانب وخيارات المدير الفني الجديد، خرج عضو الشرف السابق بالنادي طلال العبدالله الرشيد برسالة حاسمة تدعو إلى تغليب منطق الثقة والاستقرار على الجدل.الرشيد أكد في رسالته أن الاختلاف في الآراء أمر طبيعي، مشدداً على أهمية احترام جميع وجهات النظر، وقال:«لكل شخص رأي والاحترام للجميع، لكن رأيي الشخصي أن النصر يسير بالطريق الصحيح، عسى الله يتمم على خير».وأوضح الرشيد أن قضية الاختيارات الفنية أمام خيارين لا ثالث لهما: «إما أن تمنح المدرب جيسوس الثقة الكاملة ليطبق طريقته وأسلوبه الفني، أو أن تتدخل الإدارة في الاختيارات، وبذلك تتحمل المسؤولية الكاملة عن النتائج».وأضاف: «من الصعب أن تحاسب على الخطوات وتشارك بها ثم تحاسب على النتيجة. إما أن تترك للمدرب الحرية الكاملة وتقيّم عمله لاحقاً، أو تتدخل كإدارة مسؤولة وتصبح النتيجة مسؤوليتك».الرشيد ختم حديثه بالتأكيد على أن احترام اختصاصات المدرب هو أساس الاحترافية في العمل الرياضي: «لا يوجد مدرب محترف محترم يقبل أن تُفرض عليه اختيارات اللاعبين، لأن ذلك يعني نسف فلسفته وخطته الفنية».