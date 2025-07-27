أحاطت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية، عبر تعميم صادر للاتحادات والأندية المشاركة في الدورة، عن عدم إقامة النسخة الرابعة من دورة الألعاب السعودية هذا العام 2025 على أن يتم تحديد مواعيد رسمية تعلن لاحقاً.وعبرت اللجنة من خلال التعميم الذي بُث للاتحادات والأندية الرياضية أن عدم إقامة الدورة هذا العام يأتي في إطار حرص اللجنة المنظمة على تهيئة بيئة تنافسية مثالية للرياضيين، ومنح الفرصة للاعبي ولاعبات المنتخبات السعودية، وتقديم تجربة رياضية متميزة تلبي تطلعات المشاركين، للاستعداد بشكل أفضل للاستحقاقات القادمة في عام 2025، المتمثلة في استضافة المملكة لدورة الألعاب الرياضية السادسة للتضامن الإسلامي نوفمبر القادم، ودورة الألعاب العالمية التي تستضيفها الصين في أغسطس القادم، ودورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي تستضيفها المنامة أكتوبر القادم.