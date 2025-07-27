تقدم نادي النصر السعودي بعرض رسمي إلى مانشستر يونايتد لضم الجناح البرازيلي أنتوني (25 عاماً)، بحسب ما أورد موقع «فوت ميركاتو».وكان أنتوني قد انتقل إلى صفوف «الشياطين الحمر» قادماً من أياكس الهولندي في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 95 مليون يورو، أعادت لمّ شمله بالمدرب الهولندي إريك تين هاغ، الذي أشرف عليه سابقاً في أياكس.ورغم التوقعات العالية، لم ينجح الجناح البرازيلي في تقديم المستوى المأمول منذ انضمامه إلى الدوري الإنجليزي، حيث اكتفى بتسجيل 12 هدفاً وصناعة 5 أخرى على مدار موسمين ونصف.وفي النصف الثاني من الموسم الماضي أُعير أنتوني إلى ريال بيتيس الإسباني، حيث ظهر بشكل أكثر فاعلية، وسجّل 9 أهداف، وقدّم 5 تمريرات حاسمة خلال 26 مباراة خاضها بقميص الفريق الأندلسي.وبعد نهاية فترة الإعارة، عاد أنتوني إلى مانشستر يونايتد، حيث لا يزال مرتبطاً بعقد يمتد حتى عام 2027. ويبدو أن النصر يرى في اللاعب إضافة هجومية قوية إلى كتيبته المدججة بالنجوم، التي تضم كريستيانو رونالدو، وساديو ماني، وفي حال إتمام الصفقة قد ينضم إليهم أيضاً البرتغالي جواو فيليكس.وتعد هذه الخطوة امتداداً لاستراتيجية الأندية السعودية في استقطاب أسماء بارزة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في إطار سعيها لتعزيز حضورها التنافسي إقليمياً وعالمياً.