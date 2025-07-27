بدأ المنتخب السعودي لكرة الماء لفئة الناشئين معسكره الداخلي في مدينة الرياض خلال الفترة من 25 يوليو إلى 6 أغسطس 2025، قبل المغادرة إلى العاصمة الإيطالية (روما) لخوض المرحلة الثانية والأخيرة من برنامجه الإعدادي استعداداً للمشاركة في بطولة الألعاب، التي تستضيفها المغرب في الفترة من 28 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2025.وكان المنتخب خضع لمعسكر تدريبي مفتوح في 3 مناطق (الرياض، جدة، الدمام) لرفع المعدل اللياقي للاعبين قبل تجمعهم في الرياض، إذ يسعى الجهاز الفني بقيادة الإيطالي أرنود، ومساعده المدرب الوطني محمد الزهراني، لتعزيز الجوانب اللياقية والتكتيكية. وسيخوض المنتخب خلال المرحلة الأخيرة من الإعداد، التي تمتد لـ20 يوماً في «روما»، 10 مباريات ودية بهدف اختبار التشكيل الأنسب قبل الدخول في أجواء البطولة التي يشارك فيها المنتخب وهو حامل اللقب الذي توج فيه الموسم الماضي في العاصمة القطرية (الدوحة).وتم اختيار 21 لاعباً لهذه المهمة وهم: علي الصادق، حسن المرهون، عبدالله الصادق، صالح الفاهمي، حسين الصفواني، محمد آل عمير، حسين عسيري، مشاري باعثمان، رائد الشيخي، حسن الصفواني، وسام الزهراني، يوسف المنسف، عبدالله عوض، محمد الشاعري، عبدالعزيز الهلال، حسين الصادق، عبدالرحمن إمام، عبدالله شراحيلي، عبد الرحمن العتيبي، وسام عسيري، حسام طالبي.