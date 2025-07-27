أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات الإسباني أندريو بلازا، قائمة اللاعبين الذين سيغادرون إلى مملكة تايلاند، للمشاركة في بطولة القارات الدولية الودية لكرة قدم الصالات 2025، التي تُقام خلال الفترة من 29 يوليو وحتى 3 أغسطس 2025، بمشاركة سبعة منتخبات من مختلف القارات.وضمت قائمة «أخضر الصالات» (14) لاعباً، وهم: حمود الدهان، محمد عبدالمحسن، نواف عروان، ناصر الحارثي، عبدالله الدوسري، عبدالله العقيلي، إيهاب أحمد، صالح القرني، عبدالله مغربي، فرحان الأسمري، فهد الجهني، محسن فقيهي، فهد رديني، معاذ العسيري.وكانت قرعة البطولة قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات: بيلاروسيا، وأستراليا، وزامبيا.وتأتي هذه المشاركة ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب، تحضيراً لخوض تصفيات كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2026، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة الدمام خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر القادم.وكانت قرعة تصفيات كأس آسيا قد أُجريت في 6 يونيو الماضي، وأسفرت عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات: العراق، وباكستان، والصين تايبيه.