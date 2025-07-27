من المقرر أن ينضم المدافع الشاب الإيفواري، ناثان زيزي، إلى نادي نيوم السعودي مقابل 20 مليون يورو. وأكد الصحفي الفرنسي الموثوق لوك تانزي، أن زيزي سيُجري الفحص الطبي مساء اليوم قبل التوقيع الرسمي مع نيوم.ويُنهي لاعب نادي نانت، البالغ من العمر 20 عاماً فقط، صفحة مهمة في مسيرته الكروية. وقد سعى لضمه العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها فياريال الذي قدم عرضاً بقيمة 22 مليون يورو، إلا أن ناثان زيزي انجذب في النهاية إلى المشروع السعودي، وفقاً لصحيفة ليكيب.ستكون هذه الصفقة أغلى صفقة في تاريخ النادي الفرنسي، متجاوزة الرقم القياسي الحالي البالغ 17 مليون يورو، وهو المبلغ الذي بيع به الراحل إيميليانو سالا إلى كارديف عام 2019. وسيكون زيزي خامس صفقة أجنبية يبرمها نادي نيوم خلال فترة الانتقالات الحالية. وقد أنفق النادي بالفعل حوالى 40 مليون يورو على التعاقد مع مارسين بولكا، وسعيد بن رحمة، وألكسندر لاكازيت، وأمادو كوني.يُعد زيزي اللاعب القوي بدنياً ذو القدم اليسرى، الذي يبلغ طوله 1.90 متر، واللاعب الدولي لمنتخب فرنسا تحت 21 عاماً، أحد أبرز نجوم الدوري الفرنسي. وقد أقنعت إمكاناته القابلة للنمو والتطور ومهاراته المتنوعة إدارة نادي نيوم، الوافد الجديد إلى الدوري السعودي للمحترفين. ومن المتوقع الإعلان الرسمي خلال الأيام القادمة.