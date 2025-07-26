المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا
المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا
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اقتربت إدارة نادي الوحدة من التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا لتولي قيادة الفريق الأول خلال الموسم القادم في دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، وفقاً لمصادر مطلعة أبلغت «عكاظ».

وكشفت المصادر ذاتها أن العقد المقترح يتضمن بنداً ينص على تمديد التعاقد مع سييرا لموسم إضافي، في حال نجح الفريق في تحقيق الصعود إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يصل سييرا إلى تركيا منتصف الأسبوع القادم، حيث سيتولى مهماته الفنية بالإشراف على المعسكر التحضيري الذي ينطلق في السادس من أغسطس القادم ويستمر حتى الـ23 من الشهر نفسه.
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