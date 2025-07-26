اعتبر المدير الرياضي لنادي الاتحاد رامون بلانيس أن مشروع كرة القدم السعودي ليس عبارة عن فقاعة أو مشروع وقتي، مؤكداً خلال تصريحات لصحيفة «الماركا» الإسبانية أن المشروع السعودي مشروع طموح ومستقر يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بخطى واضحة نحو العالمية، وقال: الجماهير تملأ الملاعب، وبعضها يتسع لـ60 ألف متفرج، وهناك شغف حقيقي في الشارع السعودي ووسائل التواصل الاجتماعي.وتابع بلانيوس قائلاً: «بعد وصولي إلى جدة في يناير 2024، وسط ظروف صعبة، تمكنا من بناء فريق تنافسي، بقيادة كريم بنزيما الذي كان حجر الأساس داخل وخارج الملعب».وأضاف: «حققنا إنجازاً تاريخياً بالفوز بالدوري والكأس، والسر كان في اختيار العناصر بعناية، وبناء منظومة متكاملة لا تعتمد فقط على الأسماء اللامعة».ولم يستبعد بلانيس قدوم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى الدوري السعودي، مشيراً إلى وجود نجوم كبار في مقتبل أعمارهم داخل الدوري وخص بالذكر ناديه الاتحاد الذي يضم جيلاً من اللاعبين الشباب مثل أوناي هيرنانديز وماريو ميتاج، ما يؤكد أن السوق السعودية تهتم باستقطاب مواهب في قمة عطائها، ما سيخلق بيئة تضمن كافة التحديات اللازمة لنجوم مثل فينيسيوس جونيور.