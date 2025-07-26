حقق لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو خالد الشهراني، الميدالية البرونزية، بعد حلوله في المركز الثالث في منافسات وزن تحت (45) كجم لفئة الشباب، ضمن بطولة آسيا للتايكوندو، المقامة حالياً في مدينة كوتشنج الماليزية.وجاء تتويج الشهراني بالميدالية البرونزية بعد سلسلة من العروض القوية، إذ استهل مشواره بالفوز على لاعب منتخب تايلند، ثم تجاوز نزالاً حاسماً أمام منافسه من منغوليا، قبل أن يتوقف مشواره في الدور نصف النهائي أمام لاعب كازاخستان، الذي نال لاحقاً الميدالية الذهبية.من جانبه، عبّر رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو المكلف أحمد الصبان، عن فخره بهذا الإنجاز القاري، مؤكّداً أنه يُجسد ثمار الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة.ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لسلسلة من النجاحات التي حققها لاعبو المنتخب السعودي للتايكوندو في المحافل الدولية، تأكيداً للمكانة المتصاعدة للمملكة على خريطة الرياضات القتالية القارية والعالمية.