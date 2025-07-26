أصبح مصير الحارس الدولي السابق بنادي الشباب عبدالله المعيوف معلقاً في ظل انتهاء عقده مع النادي خلال الفترة الأخيرة بصورة رسمية.ووفقاً لما ذكرته مصادر «عكاظ» فإن عقد عبدالله المعيوف مع الشباب، انتهى رسمياً مع النادي، ولم يحسم مسؤولو النادي حتى هذه اللحظة مسألة استمرار اللاعب من عدمه مع الفريق خلال الفترة القادمة.ونجحت إدارة الشباب في حسم التعاقد مع حارس المرمى محمد المحاسنة، القادم من نادي اتحاد جدة في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع فريقه السابق.ويبحث مسؤولو الشباب، تدعيم صفوف الفريق الكروي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بحارس أجنبي جديد، بناء على رغبة من جانب المدرب إيمانويل الغواسيل.