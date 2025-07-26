ينطلق غداً الأحد برنامج «حكايا الشباب»، في مركز الأمير حسام للمعارض والمؤتمرات بمدينة الباحة، والذي يستمر لمدة يومين، ضمن مبادرات وزارة الرياضة، ممثلة في الإدارة العامة الشبابية، الهادفة إلى تعزيز ثقافة الممارسة الرياضية وإبراز النماذج المميزة، إلى جانب تقديم منصات للتجارب وتبادل الخبرات بين الرياضيين والمتخصصين.ويشهد اليوم الأول انعقاد جلستين رئيسيتين؛ الأولى بعنوان «جلسات ملهمة مع الرياضيين»، بمشاركة نجوم كرة القدم السعودية ماجد عبدالله، ومحمد الدعيع، ومضحي الدوسري، إلى جانب راكان أبو الغيث من رياضة التزلج، وحسن قادري لاعب المنتخب السعودي للتجديف، حيث يدير الجلسة الإعلامي محمد العرفج، وتتناول أبرز التحديات التي واجهت هؤلاء الرياضيين في مسيرتهم، وكيف استطاعوا تحويل الصعوبات إلى قصص نجاح.أما الجلسة الثانية، فستكون بعنوان «كيف تسهم الرياضة في التوازن بين العقل والجسد»، ويشارك فيها عدد من المتخصصين في المجالين الرياضي والنفسي، منهم الدكتور عبدالرحمن الزهراني أستاذ التكنولوجيا في التربية البدنية ووكيل كلية التربية للشؤون الأكاديمية بجامعة الباحة، والدكتور عبدالله الزهراني أستاذ واستشاري علم النفس الإكلينيكي بجامعة الملك سعود، إلى جانب الأستاذ علي الشيخ الرئيس التنفيذي لنادي ذوي الإعاقة، والأستاذة ميعاد الغامدي عضو الاتحاد السعودي للسهام، حيث يدير الجلسة الإعلامي علي العلياني وتتناول محاور مهمة حول دور الرياضة في تعزيز الصحة النفسية والجسدية لدى مختلف الفئات.أما في اليوم الثاني من البرنامج (الاثنين) فيتواصل البرنامج بانعقاد جلستين أيضاً، إذ يشارك في الجلسة الأولى التي حملت عنوان «جلسات ملهمة مع الرياضيين»، نجوم الرياضة حسين عبدالغني ومحمد نور وأحمد النصيب وعبدالهادي الغامدي ويزن الزهراني.وفي الجلسة الثانية التي تحمل عنوان «كيف تُعلِّمنا الرياضة مهارات لا تدرّس» يشارك فيها كل من الدكتور محمد الشرفي أستاذ الإرشاد النفسي بجامعة الباحة، والدكتور محمد الغفيص لاعب كرة القدم والمتخصص في علوم الرياضة، والأستاذ حسن الزهراني رئيس مجلس إدارة نادي العين، والأستاذة مها الغامدي عضو في كرة القدم للسيدات بنادي الحجاز.وسيقام على هامش البرنامج معرض رياضي مصاحب، يشارك فيه عدد من الاتحادات الرياضية، ويتيح للزوار فرصة الاطلاع على أحدث المبادرات والأنشطة والتجارب الملهمة التي تدعم تطوير القطاع الرياضي السعودي.