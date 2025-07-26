حقق فريق النصر فوزاً قوياً على فريق يوهان النمساوي بنتيجة 5/ 2، في أولى تجاربه الودية وذلك في معسكره الحالي في النمسا، وكان الغائب الأكبر عن اللقاء الودي الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.وأحرز أهدف النصر الخمسة كل من: ساديو ماني (د: 25) وعبدالرحمن غريب من ركلة جزاء (د: 36) ومحمد سيماكان (د: 53) وعبدالمجيد الصليهم (د: 73) ومدافع يوهان بالخطأ في مرماه (د: 82).وبدأ المدرب البرتغالي جورجي جيسوس اللقاء بتشكيلة مكونة من: بينتو ماثيوس (حارس مرمى)، سلطان الغنام، محمد سيماكان، نادر الشراري، عواد أمان، مارسيلو بروزوفيتش، عبدالرحمن غريب، أنجيلو جابرييل، ويسلي تيكسيرا، سعد حقوي، ساديو ماني، ومن تمريرة ذكية من بروزوفيتش وصلت الكرة لعبدالرحمن غريب الذي كسر مصيدة التسلل ومرر كرة أرضية لساديو ماني الذي أسكنها في الشباك كهدف أول للنصر (د: 25)، وعاد ماني للتألق مجدداً وتخطى حارس المرمى ولكنه تعرض للإعاقة لم يتردد حكم اللقاء في احتسابها ركلة جزاء سددها عبدالرحمن غريب بنجاح في المرمى كهدف ثان للنصر (د: 36) لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر 2/ 1.وفي الشوط الثاني أجرى المدرب جيسوس 8 تغييرات وذلك لتجربة اللاعبين، حيث شارك كل من: راغد النجار (حارس مرمى)، ماجد قشيش، عبدالعزيز العليوة، عبدالعزيز الفرج، عبدالله الخيبري، مشاري النمر، عبدالمجيد الصليهم، محمد مران، ومن ركلة زاوية نفذها بروزوفيتش إلى ماني الذي أعادها لبروزوفيتش لينطلق داخل منطقة الجزاء ويمررها أرضية لزميله محمد سيماكان ليسكنها في الشباك كهدف ثالث للنصر (د: 53)، ومن كرة عرضية أرضية من عبدالعزيز العليوة سددها مباشرة عبدالمجيد الصليهم في المرمى كهدف رابع للنصر (د: 73)، ومن خطأ دفاعي تمكن النصر من إحراز الهدف الخامس (82)، لينتهي اللقاء بفوز النصر بخمسة أهداف مقابل هدفين.فيما غاب عن اللقاء قائد النصر كريستيانو رونالدو بالإضافة لسداسي المنتخب وهم: نواف العقيدي وعبدالإله العمري ونواف بوشل وسالم النجدي وعلى الحسن وأيمن يحيى والذين انضموا للمعسكر في اليومين الماضيين، وسيخوض فريق النصر مباراته الودية الثانية يوم الأربعاء القادم أمام فريق تولوز الفرنسي.